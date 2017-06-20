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Главная » Мир » Видео В Японии разработали змееподобного робота-спасателя
<span class="label red">Видео</span> В Японии разработали змееподобного робота-спасателя
Фото из открытых источников

Видео В Японии разработали змееподобного робота-спасателя

Робот предназначен для помощи пострадавшим после землетрясений и цунами в труднодоступных местах

20.06.17 66
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Японские исследователи из Университета Тохоку создали робота, который может карабкаться по стенам и пролезать в труднодоступные места, чтобы вызволять пострадавших после землетрясений и цунами. Об этом пишет Популярная механика.

На вид робот напоминает змею, однако вместо чешуи он покрыт короткой шерстью. В длину он достигает 8 м. Он может перелезать через стену или другой объект высотой до 20-ти метров, а также быстро менять направление движения, чтобы избежать столкновения. Робот весит около 3-х кг и передвигается со скоростью 10 м/с. Благодаря камере, установленной на переднем конце змееподобного робота, можно будет искать людей, оказавшихся внутри разрушенных зданий.

Профессор Сатоши Тадокоро, который работал над проектом змееподобного робота, рассказал, что возможности его устройства выходят за пределы человеческих. Машина может работать в труднодоступных районах бедствий (например, в разрушенных после сильных землетрясений домах) и проверять, насколько безопасна инфраструктура местности.

Робота уже протестировали во время обследований на АЭС Фукусима-1, на территории которой в 2011 году произошла крупная авария. С помощью тестов удалось выявить неполадки робота — сейчас у него есть проблемы с определением некоторых препятствий. Команда исследователей работает над устранением проблемы.

Ученые ожидают, что робот сможет полноценно работать уже через 3 года.

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