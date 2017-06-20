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Главная » Мир » Израильские ученые расшифровали 2600-летнюю записку на керамическом осколке

Израильские ученые расшифровали 2600-летнюю записку на керамическом осколке

Израильские ученые расшифровали 2600-летнюю записку на керамическом осколке
Надписи на осколке / Источник: ci-news.com

Автор сообщения просил о поставках масла и вина

20.06.17 117
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Израильские ученые из университета Тель-Авива обнаружили неизвестный ранее текст на керамическом осколке, который был найден при раскопках в окрестностях города Арад еще в 1960-х годах. В послании на черепке речь идет о закупках вина. Об этом пишет Русская служба BBC.

Располагавшийся в Иудейской пустыне древний Арад, на месте которого была сделана находка, использовался как военный форпост.

Надпись на лицевой стороне содержит служебные записи и учет военных финансов. До недавнего времени обратная сторона осколка считалась пустой.

Содержимое оборотной части удалось разобрать лишь сейчас с помощью новой системы сканирования. На невидимой глазу стороне послания автор пишет о поставках масла и просит прислать вина для нужд гарнизона.

Как можно понять из текста, в шестом веке до нашей эры чиновник, отвечающий за обеспечение в гарнизоне в Араде, должен был получить обоз с провиантом. Вместе с маслом и мукой было отправлено и сопроводительное письмо на керамическом фрагменте.

Предполагается, что адресатом послания был офицер снабжения по имени Элишив бен-Ошаяху, а автором - некто Хананияху из города Беэр-Шева.

Письмо начинается с дружеского приветствия: "Твой друг Хананияху посылает привет вам (Элиашиву и вашей семье, - ред.) и да благославит вас Бог".

За этим следует упоминание о квитанции, отправленной автором из Беэр-Шевы, просьбы о пересылке серебра и масла, а также пожелание не посылать какой-то товар, наименование которого разобрать не удается.

Исследователи датируют осколок, получивший название Arad 16, 600-м годом до нашей эры. Это значит, что переписка между Хананияху из Беэр-Шевы и Элишивой бен-Ошияху из гарнизона в Араде происходила во времена Первого Храма и незадолго до покорения Иудеи вавилонским царем Навуходоносором II.

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