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Евросоюз и Великобритания согласовали график переговоров по Brexit

Евросоюз и Великобритания согласовали график переговоров по Brexit
Иллюстративное фото

В первую очередь будут обговариваться права граждан и финансовые вопросы 

19.06.17 8
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В понедельник, 19 июня, Евросоюз и Великобритания начали переговоры относительно Brexit и на первой сессии договорились о приоритетах и графике встреч. Об этом заявил официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Первая сессия была полезной. Сегодня мы договорились о датах. Мы договорились об организации и приоритетах переговоров. Первым шагом будет обсуждение наиболее ощутимых вопросов. Мы должны снять неопределенность, возникшую из-за Brexit. Мы хотим убедиться, что выход Британии пройдет в спокойной манере" - сказал Барнье.

По его словам, следующим шагом будет обсуждение будущего партнерства ЕС и Британии. Ежемесячно в течение одной недели стороны будут проводить переговоры, а время между встречами будет использоваться для работы над предложениями и обмена ими.

"На первом этапе переговоров мы поделили вопросы на три группы: права граждан, финансовое урегулирование, а также другие отдельные вопросы. Над каждым вопросом работать отдельная группа экспертов", - сказал он.

"Мы также согласовали важность графика по первому этапу переговоров. Наша цель договориться по ключевым вопросам как можно скорее", - добавил Барнье.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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