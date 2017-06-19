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Главная » Мир » Фото У берегов Австралии выловили талисман Общества по защите уродливых животных

Фото У берегов Австралии выловили талисман Общества по защите уродливых животных

<span class="label red">Фото</span> У берегов Австралии выловили талисман Общества по защите уродливых животных
Рыба-капля / Фото: Rob Zugaro / Victoria Museums / CSIRO

Рыба-капля обитает на глубине в 2,5 км

19.06.17 193
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16 июня завершилась миссия "Отбор глубоководных проб", которая была посвящена изучению глубоководных экосистем вдоль восточного побережья Австралии. Исследователи собрали около тысячи образцов морской фауны, треть из которых относится к новым видам.

Среди выловленных рыб оказались, в том числе ранее известные, но не слишком хорошо изученные, рыба-капля, рыба-гроб и рыба-ящерица, передает N+1.

Исследования проводились, в основном, на глубине 2,5-4 км с помощью глубоководных видеокамер, образцы собирались с помощью тралов, рыболовных сетей и коробок для сбора придонного грунта. Некоторые животные, обитавшие не очень глубоко, попадались в сети в тот момент, когда их уже вытягивали на поверхность.

Глубоководную рыбу-каплю, обитающую у берегов Австралии и Новой Зеландии, выловили на глубине около 2,5 км. В 2013 году пользователи Интернета признали ее самым уродливым животным планеты, и она стала талисманом Общества по защите уродливых животных.

Красную рыбу-гроб из семейства хаунаксовых, которая, возможно, принадлежит к новому виду, выловили на глубине около километра.

Также исследователи обнаружили рыбу-ящерицу. Эти хищные создания обитают на глубине до 3,5 км и едят все, что им попадется, в том числе особей своего вида.

Исследователи также описали новый вид офиур — донных животных, внешне похожих на морских звезд. Новый вид назвали в честь автора "Игры престолов" Джорджа Мартина - Ophiohamus georgemartini. 

Рыба-гроб / Фото: Rob Zugaro / Victoria Museums / CSIRO  

Рыба-ящерица / Фото: Rob Zugaro / Victoria Museums / CSIRO  

Ophiohamus georgemartini / Фото: Rob Zugaro / Victoria Museums / CSIRO  

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