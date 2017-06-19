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Главная » Мир » В штате Аляска медведь загрыз участника забега по пересеченной местности

В штате Аляска медведь загрыз участника забега по пересеченной местности

В штате Аляска медведь загрыз участника забега по пересеченной местности
Фото: adn.com

Животное успело убежать

19.06.17 1082
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В американском штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Alaska Dispatch News.

Отмечается, что подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь. Его родственник передал сообщение организатору мероприятия. Участники забега и лесники немедленно начали поиски пропавшего бегуна.

Спасатели направились по координатам GPS, переданным с телефона подростка, и обнаружили там тело погибшего и медведя, который его убил. Один из лесников выстрелил и ранил животное, однако тому удалось скрыться. Медведя продолжают искать.

Забег Robert Spurr Memorial Hill Climb ежегодно проводят на кряже Берд-Ридж в национальном лесу Чугач на юге Аляски. Опытные бегуны должны преодолеть по склону около пяти километров, юниоры ограничиваются половиной этой дистанции.

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