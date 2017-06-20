Порошенко назвал программу своего визита в США фантастической

Петр Порошенко сообщил, что в рамках рабочего визита в Вашингтон он проведет ряд важных встреч с руководством США, в частности, с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", − отметил глава государства во время общения с украинской громадой в Вашингтоне.



Порошенко рассказал, что в ходе визита запланированы встречи в Белом доме, Госдепе, Пентагоне, министерстве торговли и министерстве энергетики США.

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Информацию о встрече Порошенко и Трампа подтвердили в Белом доме. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.

Кроме того, 20 июня президент Украины также проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Напомним, администрация Трампа хочет смягчить законопроект о новых санкциях против РФ.