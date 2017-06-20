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Главная » Мир » Конгресс США приостановил усиление санкций против РФ

Конгресс США приостановил усиление санкций против РФ

Конгресс США приостановил усиление санкций против РФ

Законопроект передан в комитет по международным делам для оценки его содержания

20.06.17 31
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Республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил Сенат,

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам для оценки его содержания.

Если Палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовывать текст с Сенатом.

Напомним, Сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана на прошлой неделе. Санкции против РФ были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

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