Меркель заявила, что на саммите G20 изолировать США не стоит

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала участников Большой двадцатки воздержаться от "единоличных действий" во время саммита в Гамбурге.
Меркель убеждена, что в нынешние непростые для международной политики времена во время такого мероприятия существует шанс отыскать общие интересы, сообщает DW.
В то же время немецкий канцлер раз раскритиковала власти США за решение о выходе из Парижской климатического соглашения.
При этом, она выступила против изоляции президента США во время саммита в Гамбурге.
"Все же США является очень важным членом G20 и федеральное правительство Германии приветствует их делегацию, несмотря на все разногласия во взглядах", - заявила Меркель.
Напомним, саммит Большой двадцатки состоится в Гамбурге 7-8 июля.