Меркель заявила, что на саммите G20 изолировать США не стоит

Канцлер ФРГ убеждена, что еще существует шанс отыскать общие интересы

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала участников Большой двадцатки воздержаться от "единоличных действий" во время саммита в Гамбурге.

Меркель убеждена, что в нынешние непростые для международной политики времена во время такого мероприятия существует шанс отыскать общие интересы, сообщает DW.

В то же время немецкий канцлер раз раскритиковала власти США за решение о выходе из Парижской климатического соглашения.

При этом, она выступила против изоляции президента США во время саммита в Гамбурге.

"Все же США является очень важным членом G20 и федеральное правительство Германии приветствует их делегацию, несмотря на все разногласия во взглядах", - заявила Меркель.

Напомним, саммит Большой двадцатки состоится в Гамбурге 7-8 июля.