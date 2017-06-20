Американец, осужденный в КНДР, умер

Освобожденный в Северной Корее американский студент Отто Вомбиер скончался.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление его семьи.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", − отмечается в заявлении.

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Семья Вомбиера утверждает, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь сыну.

Напомним, Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии Госдепа его освободили и отправили домой 13 июня. 22-летний студент находился в коме на протяжении года. Северокорейские врачи утверждают, что ее причиной стал ботулизм и снотворное. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.