В предгорьях Карпат задержали неуловимого доселе итальянского мафиози

Соседи отзывались о нем как об "образцовом гражданине", а сам он позиционировал себя как обычный "торговый представитель"

Польская полиция отчиталась о задержании одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози, принадлежащих к клану Контини. Речь идет об Антонио С., которого в 2011 году неаполитанский суд приговорил к длительному тюремному заключению за торговлю наркотиками и участие в ОПГ.

Как сообщают европейские СМИ, он проживал в небольшом городке в предгорьях Карпат по поддельным документам и вел двойную жизнь. При этом соседи отзывались о нем как об "образцовом гражданине", а сам он позиционировал себя как "обычный торговый представитель".

На самом деле, он поддерживал связи с преступным миром, а также продолжал контактировать с членами своего клана, которые находились в заключении или, как и он сам, в бегах.

Отметим, клан Контини является самой могущественной и крупнейшей мафиозной группировкой в Италии. Один из главарей клана — Д. Делл'Акуила — входил в список самых опасных преступников Италии, но летом 2013 года он был пойман и арестован.

Напомним, в Италии задержали одного из самых опасных в Европе мафиози.