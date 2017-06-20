Развертывание сил сдерживания НАТО в Балтии завершено

В общей сложности альянс разместил в Латвии, Литве, Эстонии и Польше около 4500 военнослужащих

Прибытие в Латвию канадского батальона завершило развертывание сил сдерживания НАТО в странах Балтии.

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что предпринимаемые альянсом меры носят исключительно оборонительный характер. По его словам, это Россия совершила агрессию, аннексировав Крым, что и вынудило Канаду разместить крупнейший военный контингент в Европе со времен холодной войны.

"Это у России нужно спросить, кто здесь агрессор... Мы вместе с НАТО посылаем важный сигнал нашему альянсу о том, что мы едины. И это не агрессивный сигнал", - цитирует канадского министра Голос Америки.

В общей сложности НАТО разместило в Латвии, Литве, Эстонии и Польше около 4500 военнослужащих.

Напомним, в ВСУ введут новые воинские звания – как в армии НАТО.