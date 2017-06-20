Песков послал журналистов к Лаврову узнать о "плане Тиллерсона"

В Кремле о планах Госдепа, якобы, ничего не знают

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Министерство иностранных дел РФ с вопросами о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию отношений с Москвой.

По словам Пескова, в Кремле об этом пока ничего не известно.

"Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то, наверное, лучше обращаться за комментариями к коллегам из Министерства иностранных дел", — цитируют Пескова российские СМИ.

Напомним, ранее BuzzFeed со ссылкой на секретный документ Госдепа США рассказал, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с РФ.

Он якобы состоит из трех пунктов: убедить Москву воздержаться от неких "агрессивных действий в адрес США", пообщаться по стратегическим вопросам. Третий, как сообщалось, может касаться контроля над в том числе ядерным оружием.