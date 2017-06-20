ВВС Южной Кореи проведут учения, в которых примут участие американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейских военных, передают мировые СМИ.

Совместный полет самолетов ВВС США и Южной Кореи пройдет сегодня, 20 июня. С корейской стороны в нем примут участие два истребителя F-15K.

"Два бомбардировщика B-1B сегодня переброшены на Корейский полуостров и принимают участие в совместных учениях вместе с нашими истребителями F-15K", - приводит агентство "РИА Новости" слова военного источника.

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По словам источника, "переброска стратегических бомбардировщиков (в Южную Корею) показывает решимость США, направленную на сдерживание военной угрозы со стороны Северной Кореи".

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении американских ВВС с 1985 года. Они способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. Самолеты способны преодолевать ПВО на скорости более 1300 км/ч.

Ранее в КНДР заявили, что пока "Америка не прекратит враждебных актов агрессии, они никогда не остановят ядерные и ракетные испытания".