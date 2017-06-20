Моуриньо в Испании обвиняют в неуплате налогов

Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Жозе Моуриньо. Об этом пишет УНИАН.
Португальский тренер, ныне возглавляющий английский "Манчестер Юнайтед", обвиняется в неуплате налогов.
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По данным прокуратуры, в период с 2011-го по 2012 год 54-летний Моуриньо уклонился от уплаты налогов в испанскую казну на общую сумму 3,3 млн евро.
Ранее прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в неуплате 14,5 миллиона евро налогов.