США расширили санкции против РФ

В санкционный список добавили 19 человек и 39 компаний

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Российской Федерации в связи с ситуацией в Украине. В санкционный список были добавлены еще 19 человек, среди которых россияне и чиновники аннексированного Крыма, и 39 компаний.

Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США, передает Европейская правда.

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В частности, в список секторальных санкций попали многочисленные "дочки" российской Транснефти.

Напомним. 20 июня республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование за законопроект о новых санкциях против России, которые ранее одобрил Сенат.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам для оценки его содержания.