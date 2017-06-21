NASA открыло 219 новых планет

NASA объявили об открытии 219 новых планет, среди которых 10 похожи на Землю. Об этом сообщает Independent, передают Українські новини.
10 из открытых планет по размеру и рельефу похожи на Землю. На них также может существовать вода в жидком состоянии, что является одним из основных факторов существования жизни.
Также в NASA рассказали о проделанной работе телескопа "Кеплер".
"Сейчас есть 4034 кандидата в планеты, которые обнаружил "Кеплер". Из них 2335 были охарактеризованы как экзопланеты. И примерно 50 планет имеют схожий размер с Землей. Кроме того, были обнаружены две группы небольших планет, которые теоретически могут иметь живые организмы. Эти результаты очень важны для поиска жизни, ведь понимание частоты расположения таких планет в галактике, может скорректировать будущие поисковые проекты NASA", - говорится в сообщении.
Ранее в NASA объявили об открытии семи планет за пределами Солнечной системы, на которых могут существовать условия для жизни