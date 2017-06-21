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Главная » Мир » NASA открыло 219 новых планет

NASA открыло 219 новых планет

NASA открыло 219 новых планет
Фото: parsek.com.ua

10 из них могут быть похожи на Землю

21.06.17 27
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NASA объявили об открытии 219 новых планет, среди которых 10 похожи на Землю. Об этом сообщает Independent, передают Українські новини.

10 из открытых планет по размеру и рельефу похожи на Землю. На них также может существовать вода в жидком состоянии, что является одним из основных факторов существования жизни.

Также в NASA рассказали о проделанной работе телескопа "Кеплер".

"Сейчас есть 4034 кандидата в планеты, которые обнаружил "Кеплер". Из них 2335 были охарактеризованы как экзопланеты. И примерно 50 планет имеют схожий размер с Землей. Кроме того, были обнаружены две группы небольших планет, которые теоретически могут иметь живые организмы. Эти результаты очень важны для поиска жизни, ведь понимание частоты расположения таких планет в галактике, может скорректировать будущие поисковые проекты NASA", - говорится в сообщении. 

Ранее в NASA объявили об открытии семи планет за пределами Солнечной системы, на которых могут существовать условия для жизни

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