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Главная » Мир » Видео Совет безопасности Бельгии собирается на экстренное заседание

Видео Совет безопасности Бельгии собирается на экстренное заседание

<span class="label red">Видео</span> Совет безопасности Бельгии собирается на экстренное заседание

В Брюсселе произошел теракт 

21.06.17 504
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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совета безопасности королевства после теракта на Центральном вокзале Брюсселя.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter премьера.

"Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм. Утром 21 июня состоится экстренное заседание Совбеза", – написал он.

Напомним, 20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратили внимание правоохранители. Полицейские применили оружие, потенциальный смертник был убит. Во время инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Бельгийская федеральная прокуратура квалифицировала взрыв как теракт.

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