Оползень в Гватемале убил по меньшей мере 11 человек

Как минимум, 11 человек погибли в западной части Гватемалы в результате оползня, спровоцированного ливнями.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Оползень произошел в муниципалитете Сан Педро Солома. Так, из-за оползня под землей оказались несколько домов и два автобуса.
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"10 человек находились в засыпанном автобусе, еще один – внутри дома. В результате схода оползня пострадали девять человек", - говорится в сообщении Национального центра по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Гватемалы.
В данный момент спасатели вместе с местными властями пытаются установить точное число домов, оказавшихся под селевым потоком, и количество пропавших без вести людей.
Напомним, из-за оползня в Китае под землю ушло более 20 зданий.