Оползень в Гватемале убил по меньшей мере 11 человек

Спасатели пытаются установить точное число домов, оказавшихся под селевым потоком, и количество пропавших без вести людей

Как минимум, 11 человек погибли в западной части Гватемалы в результате оползня, спровоцированного ливнями.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Оползень произошел в муниципалитете Сан Педро Солома. Так, из-за оползня под землей оказались несколько домов и два автобуса.

"10 человек находились в засыпанном автобусе, еще один – внутри дома. В результате схода оползня пострадали девять человек", - говорится в сообщении Национального центра по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Гватемалы.

В данный момент спасатели вместе с местными властями пытаются установить точное число домов, оказавшихся под селевым потоком, и количество пропавших без вести людей.

Напомним, из-за оползня в Китае под землю ушло более 20 зданий.