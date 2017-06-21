Исламисты на Филиппинах захватили в заложники школьников

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, была слышна стрельба примерно в километре от школы. Согласно отчету полицейских, около 300 вооруженных людей, в том числе бойцы исламского освобождения Бангсаморо, штурмом ворвались в школу.

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Представитель бойцов исламского освобождения Бангсаморо Абу Мисри Мама заявил, что боевики забрали мирных жителей в безопасное место от перекрестного огня и не собирались удерживать их в заложниках. "Мы никого не брали в заложники", - сказал он.

Позже местная полиция сообщила, что боевики отступили, обошлось без жертв.

Напомним, 2 июня в туристическом комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин Маниле произошла стрельба и взрывы. Некоторые посетители прыгали со второго этажа гостиницы, чтобы избежать огнестрельного ранения. Комплекс был закрыт после стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной.