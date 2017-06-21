В Саудовской Аравии сменился престолонаследник

Король Саудовской Аравии Салман объявил своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда кронпринцем, поставив его таким образом первым в списке претендентов на престол.
Об этом сообщают мировые СМИ.
До этого престолонаследником был брат короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший посты главы МВД и заместителя премьер-министра.
Новый кронпринц ранее контролировал оборону, а также нефтяную и экономическую сферы государства.
Его назначение поддержал 31 из 34 членов Совета присяги, в который входят старейшины династии Саудитов.
При этом Мухаммед бен Салман сохранил пост министра обороны и был назначен заместителем премьер-министра.
Напомним, США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд.