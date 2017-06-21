Маккейн призвал поддержать законопроект о введении новых санкций против РФ

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн призвал членов Палаты представителей поддержать законопроект о введении новых санкций против РФ и Ирана.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.
Джон Маккейн сказал, что Палата представителей должна как можно скорее проголосовать за законопроект, предусматривающий ответственность РФ за возможное вмешательство в выборы в США.
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Кроме того, он выразил надежду, что законопроект будет поддержан большинством в Палате представителей.
"Мы все знаем, что россияне пытались вмешаться в наши выборы. Мы уже занимаемся этим вопросом полгода, однако так ничего и не сделали до сих пор", - заявил он.
Напомним, запрет на западные инвестиции в Крым продлен еще на год.