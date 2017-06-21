Маккейн призвал поддержать законопроект о введении новых санкций против РФ

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.

Джон Маккейн сказал, что Палата представителей должна как можно скорее проголосовать за законопроект, предусматривающий ответственность РФ за возможное вмешательство в выборы в США.

Кроме того, он выразил надежду, что законопроект будет поддержан большинством в Палате представителей.

"Мы все знаем, что россияне пытались вмешаться в наши выборы. Мы уже занимаемся этим вопросом полгода, однако так ничего и не сделали до сих пор", - заявил он.

Напомним, запрет на западные инвестиции в Крым продлен еще на год.