Все больше британцев хотят стать гражданами Франции

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Так, в 2015 году с ходатайством о получении гражданства Франции обратились 385 британцев, а в 2016 году число таких лиц увеличилось до 1 363 человека. Данный показатель является рекордным, так как количество претендентов на французское гражданство увеличилось сразу на 254 %.

"Количество граждан, которые хотят получить французский паспорт, остается сравнительно невысоким, если учитывать, что в целом во Франции проживают около 400 тыс. британцев", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что, начиная с января 2017 года, количество желающих получить гражданство Франции стремительно растет. По итогам года ожидается, что число претендентов на получение гражданства Франции значительно увеличится.

При этом, в издании подчеркнули, что в Германии количество британцев, желающих получить немецкий паспорт, в прошлом году выросло еще больше - на 361 %.

Напомним, ЕС назвал цену Brexit для Великобритании.