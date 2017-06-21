Количество россиян, поддерживающих Путина, постепенно уменьшается, - опрос

Поддержка россиянами курса президента остается на высоком уровне, но постепенно снижается.

Это показал опрос Pew Research, на результаты которого ссылаются российские СМИ.



В целом положение дел в стране положительно оценивают 58% опрошенных, отрицательно — 37%. Это примерно соответствует данным за апрель 2014 года (56% довольных, 36% недовольных). Политика Кремля по разным вопросам внутренней и внешней повестки по-прежнему вызывает одобрение от 49% до 78% россиян. Но если сравнивать с аналогичным опросом, проведенным Pew два года назад, поддержка действий президента Путина упала на 12-20%. Больше всего сторонников растеряла российская политика в отношении Украины. Число тех, кто ответил утвердительно на вопрос "поддерживаете ли вы подход Владимира Путина к отношениям с Украиной" упало с 83% в 2015 году до 63%. По 12% поддержки потерял Кремль в своей политике в отношении Китая (с 90% до 78%) и США (с 85% до 73%).

В сравнении с опросником 2015 года сейчас появился новый вопрос: поддержка действий Кремля в отношении гражданского общества. Здесь действия президента одобряют 57% россиян, не одобряют 35% опрошенных. По вопросу о коррупции российское общество разделилось почти пополам. Подход президента к борьбе с коррупцией вызывает одобрение у 49% опрошенных, иное мнение высказали 45% граждан.

Несмотря на снижение поддержки к действиям властей во всех основных сферах, россияне по-прежнему высоко оценивают курс дипломатии последних лет. Подавляющее большинство в 87% доверяют Путину в плане проведения международной политики. Более половины россиян (59%) считают, что положение страны на мировой арене укрепилось за последние десять лет (еще 21% опрошенных заявили, что оно как минимум осталось прежним).

Отношение россиян к состоянию национальной экономики улучшилось после спада 2015 года, но в целом их оценки являются сдержанными. Общество по этому вопросу разделилось почти пополам. Отрицательно оценивают положение дел 49% опрошенных, положительно — 46%; при этом доля последних выросла с 24% в 2015 году. Число тех, кто хорошо оценивает свое собственное экономическое состояние, больше — 51% опрошенных против 44% в 2015 году. Существенное негативное воздействие международных санкций на экономику отмечают 43% респондентов против 45% в 2015 году, 37% считают их эффект незначительным. Поддержка населением экономического курса Путина упала за два предыдущие года сразу на 15%, до 55% в 2017 году. На этом фоне большая часть граждан не ждет перемен к лучшему в этой сфере. Более половины россиян (53%) считает, что экономическая ситуация не изменится или ухудшится в ближайший год; противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.

Многие из опрошенных признают наличие у России ряда серьезных проблем. Больше всего граждан тревожит рост цен — 71% опрошенных назвали это главной проблемой в России. Три других в пятерке важнейших, по мнению населения, также относятся к экономике: коррупция среди политиков, недостаточные возможности трудоустройства и разрыв между бедными и богатыми. В топ-5 проблем россияне включили и терроризм (четвертая по важности.



Опрос по заказу Pew проводили эксперты Принстонского социологического центра (PSRAI) по всей России с февраля по апрель 2017 года. Всего в формате личной беседы было опрошено около 1 тыс. россиян старше 18 лет.