Бомбу на вокзале Брюсселя взорвал 36-летний марокканец

Власти Бельгии в среду распространили информацию о личности человека, пытавшегося организовать теракт на Центральном вокзале в Брюсселе.

"Брюссельским бомбистом был выходец из Марокко, которому было 36 лет", - цитируют европейские СМИ представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика ван дер Стилта.

При этом имени его он не назвал.

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Чиновник отметил, что ранее этот человек не был замечен в причастности к террористической деятельности и на Центральном вокзале он действовал в одиночку.

Эрик ван дер Стилт подтвердил, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, 20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратили внимание правоохранители. Полицейские применили оружие, потенциальный смертник был убит.