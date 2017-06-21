Бюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить россиянин, - СМИ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш планирует назначить посла России в международных организациях в Вене Владимира Воронкова главой недавно созданного Бюро по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию чиновников и дипломатов, передает Европейская правда.
Воронков подтвердил, что встречался с Гутерришем во вторник. Ожидается, что на этой неделе будет объявлено о назначении.
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"Борьба с терроризмом - это один из вопросов, где большинство стран может работать с Россией", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный западный дипломат.
"У нас очень разные взгляды на то, что считается терроризмом, и считается ответной реакцией на терроризм со стороны России, но, по крайней мере, это дискуссия, которую мы можем легче вести, чем в вопросах политических дел или миротворческих процессах", - сказал дипломат.
Агентство отмечает, что представители четырех из пяти стран, имеющих право вето в Совете безопасности ООН - США, Великобритании, Франции и Китая, за последние 10 лет занимали высокие должности в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Американец возглавлял офис по политическим делам, француз руководил миротворческими процессами, британец занимался гуманитарными делами, а представитель Китая руководил экономическими и социальными делами. В течение последних семи лет россияне возглавляли венский Офис ООН по наркотикам и преступности.
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"Справедливо заметить, что россияне недостаточно представлены на самом высоком уровне в ООН. В целом, они выдвинули очень мало кандидатов на высокие должности", - заявил источник агентства.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание Бюро по борьбе с терроризмом, которое поможет государствам воплотить глобальную стратегию в борьбе с терроризмом, принятую в 2006 году. Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.