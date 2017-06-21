Польша приостановила закачку российского газа

В среду, 21 июня, польский оператор Gaz-System S.A. временно приостановил закачку российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из-за низкого качества поставляемого топлива. Об этом сообщает 112 Украина.

Из-за низкого качества природного газа оператор не способен отводить топливо в систему внутренней подачи в точке соединения с трубопроводом "Ямал". Приостановка началась в среду утром и продлиться до утра пятницы, 23 июня.

Данное решение не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши.

По информации польских СМИ, в природном газе содержится слишком много воды, и у оператора трубопровода нет оборудования для ее удаления.

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Напомним, 40% потребляемого в Польше природного газа поставляется из России, треть газа поступает из внутренних источников и 20%- из Центральной Азии.