Управление ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин Воронков

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о назначении Владимира Воронкова из России своим заместителем, который возглавит Контртеррористическое управление ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В состав этого ведомства войдут 38 ООНовских отделов и структур, занимающихся тематикой терроризма

В настоящее время Владимир Воронков является представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене.

Глава ООН отметил, что при Воронкове Постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Владимир Воронков был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание Управления по борьбе с терроризмом, которое поможет государствам воплотить глобальную стратегию в борьбе с терроризмом, принятую в 2006 году. Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.