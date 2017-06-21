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Главная » Мир » Управление ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин Воронков

Управление ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин Воронков

Управление ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин Воронков
Владимир Воронков / Фото: РБК

Ведомство объединит 38 отделов и структур Организации Объединенных Наций

21.06.17 120
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о назначении Владимира Воронкова из России своим заместителем, который возглавит Контртеррористическое управление ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В состав этого ведомства войдут 38 ООНовских отделов и структур, занимающихся тематикой терроризма

В настоящее время Владимир Воронков является представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене. 

Глава ООН отметил, что при Воронкове Постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности. 

Владимир Воронков был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию. 

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание Управления по борьбе с терроризмом, которое поможет государствам воплотить глобальную стратегию в борьбе с терроризмом, принятую в 2006 году. Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.

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