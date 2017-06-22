Перед саммитом G20 Макрон хочет встретиться в формате нормандской четверки

Президенту Франции нужно понять, на каком этапе находится процесс урегулирования конфликта на востоке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его планах провести встречу в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом он заявил в в интервью газете Le Figaro, которую цитируют европейские СМИ.

"Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате", - отметил он.

По словам Макрона, переговоры с лидерами "нормандской четверки" позволят ему лучше понять, на каком этапе находится процесс урегулирования конфликта на востоке Украины.

Отметим, ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявил, что лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Петр Порошенко в ближайшее время проведут встречу в рамках "нормандского формата".

В Кремле также заявили, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца июня.

Напомним, саммит G20 запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.