Тиллерсон надеется, что требования к Катару будут логичными и выполнимыми

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн подготовили перечень требований к Катару.
Об этом заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает пресс-служба Госдепартамента, на которую ссылаются мировые СМИ.
По его словам, список требований в ближайшее время передадут Катару. Тиллерсон выразил надежду, что требования "будут логичными и выполнимыми".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон озабочен действиями ряда стран в отношении Катара
"Мы поддерживаем посредничество со стороны Кувейта и надеемся, что в итоге будет принята соответствующая резолюция", - говорится в сообщении.
Других подробностей Тиллерсон не предоставил.
Напомним, США и Германия выступили против блокады Катара.