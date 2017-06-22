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Главная » Мир » На следующей неделе состоятся переговоры в Нормандском формате.
Ситуация в Донбассе

На следующей неделе состоятся переговоры в Нормандском формате.

На следующей неделе состоятся переговоры в Нормандском формате.
Петр Порошенко / Фото: Голос Америки

В понедельник Порошенко встретится с Макроном

22.06.17 11
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Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в ближайший понедельник, 26 июня, в Париже.

Об этом заявил глава украинского государства.

"26 числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. И у него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в "Нормандском формате" и это очень важные и очень эффективные недели для Украины и для Европы", – сказал Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко уточнил в Twitter, что планируются телефонные переговоры "нормандской четверки".

Напомним, перед саммитом G20 Макрон хочет встретиться в формате нормандской четверки

 

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