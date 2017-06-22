От рук ИГИЛ в Ираке погибло свыше тысячи детей

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что боевики ИГИЛ убивают детей "для того, чтобы запугать людей и предотвратить их побег из Мосула".

"Они используют детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это еще раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофическая эта война", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс.

ЮНИСЕФ имеет документальные доказательства того, что террористы убивают детей, чтобы не дать людям покинуть Мосул. Так, лишь за последние шесть месяцев в Ираке погибли 152 ребенка, еще 255 были ранены. Кроме того, около 4 650 детей были разлучены со своими семьями.

По данным ЮНИСЕФ, более 1,2 млн детей в Ираке не имеют возможности учиться, а более 3 млн девочек и мальчиков посещают школу нерегулярно. По имеющимся данным, с 2014 года в Ираке произошло около 140 нападений на школы.

В ЮНИСЕФ добавили, что на сегодняшний день более 5 млн детей и молодых людей в Ираке нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, в ООН подсчитали боевиков ИГИЛ.