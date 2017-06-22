Германия выведет своих военных из Турции

Самолеты и личный состав будут перебазированы в Иорданию

Нижняя палата парламента Германии большинством голосов проголосовала за вывод своих военнослужащих и самолетов, принимавших участие в операциях против группировки "Исламское государство" с базы "Инджирлик" в Турции.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Немецкие законодатели отдали 461 голос за то, чтобы поддержать решение Министерства обороны о переброске шести самолетов-разведчиков "Торнадо", одного самолета-заправщика и около 270 военнослужащих с базы "Инджирлик" в Азрак, в Иордании.

Самолеты должны быть полностью введены в эксплуатацию в октябре.

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Лаен решила перебазировать вооруженные силы после того, как Анкара отказалась позволить немецким законодателям посетить военнослужащих на базе "Инджирлик".

Отношения между Берлином и Анкарой в последнее время обострились, в частности, после тюремного заключения в Турции двух немецких журналистов, а перед тем – из-за решения властей в Берлине запретить на территории Германии агитационные кампании турецких политиков среди граждан Турции с призывами поддержать конституционные изменения на референдуме.