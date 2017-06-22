СМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России

Белый дом тайно лоббирует в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) смягчение положений законопроекта, который на минувшей неделе поддержало подавляющее большинство сенаторов, предусматривающий введение жестких санкций против России из-за ее вмешательства в избирательную кампанию в США в 2016 году и лишение президента Дональда Трампа права в будущем самостоятельно отменять любые ограничительные меры в отношении Москвы.
Об этом сообщает The New York Times, передает УНИАН.
В частности, издание отмечает, что эти усилия администрации Трампа направлены на то, чтобы избежать политически пагубной борьбы между Белым домом и республиканцами, которые имеют большинство в Конгрессе, вокруг возможного использования Трампом права вето в вопросах, касающихся России.
В то же время представители Республиканской партии в Палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, оказались перед выбором – стоит ли продолжать демонстрировать жесткую линию в отношении Москвы за ее неправомерное поведение, что может вызвать конфронтацию с президентом Трампом.
Во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что администрация не готова озвучить официальную позицию по этому законопроекту, в том числе относительно того, будет ли Трамп ветировать этот закон в случае одобрения Палатой представителей.
Вместе с тем чиновники из администрации Трампа отмечают, что законопроект вызывает у них серьезное беспокойство. При этом они настаивают, что не пытаются ослабить санкции против России, а, скорее, беспокойство у них вызывает положение об ограничении полномочий президента.
Также они отмечают, что этот законопроект может ослабить международную коалицию, которая поддерживает действующие санкции.
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Напомним, ранее представитель Белого дома Спайсер намекнул, что поддержанный Сенатом США законопроект о новых санкциях против РФ необходимо доработать. 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.
Члены Сената выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США. Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Башара Асада.
В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.
Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.