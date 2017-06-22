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Главная » Мир » СМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России

СМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России

СМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России
Белый дом / Фото: infousa.ru

У Трампа же говорят, что беспокойство у них вызывает возможное ограничение полномочий президента

22.06.17 49
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Белый дом тайно лоббирует в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) смягчение положений законопроекта, который на минувшей неделе поддержало подавляющее большинство сенаторов, предусматривающий введение жестких санкций против России из-за ее вмешательства в избирательную кампанию в США в 2016 году и лишение президента Дональда Трампа права в будущем самостоятельно отменять любые ограничительные меры в отношении Москвы.

Об этом сообщает The New York Times, передает УНИАН.

В частности, издание отмечает, что эти усилия администрации Трампа направлены на то, чтобы избежать политически пагубной борьбы между Белым домом и республиканцами, которые имеют большинство в Конгрессе, вокруг возможного использования Трампом права вето в вопросах, касающихся России.

В то же время представители Республиканской партии в Палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, оказались перед выбором – стоит ли продолжать демонстрировать жесткую линию в отношении Москвы за ее неправомерное поведение, что может вызвать конфронтацию с президентом Трампом.

Во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что администрация не готова озвучить официальную позицию по этому законопроекту, в том числе относительно того, будет ли Трамп ветировать этот закон в случае одобрения Палатой представителей.

Вместе с тем чиновники из администрации Трампа отмечают, что законопроект вызывает у них серьезное беспокойство. При этом они настаивают, что не пытаются ослабить санкции против России, а, скорее, беспокойство у них вызывает положение об ограничении полномочий президента.

Также они отмечают, что этот законопроект может ослабить международную коалицию, которая поддерживает действующие санкции.

Напомним, ранее представитель Белого дома Спайсер намекнул, что поддержанный Сенатом США законопроект о новых санкциях против РФ необходимо доработать. 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Члены Сената выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США. Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.

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