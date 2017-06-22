В Греции во всех городах с начала недели наблюдается скопление мусора из-за забастовки коммунальщиков, которые опасаются потери рабочих мест.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Издание сообщает, что в течение четырех дней члены муниципального рабочего союза блокировали грузовики, которые должны были вывозить мусор.

Больше всего страдают туристические зоны Афин, в северном городе Салоники и на острове Корфу.



Сегодня к зданию Министерства внутренних дел в центре Афин вышли коммунальщики, объявив 24-часовую забастовку. Они боятся, что до 10 тысяч работников могут потерять работу, когда закончатся их контракты.

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Протестующие подожгли мусор и бросали краску в здание министерства.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ.