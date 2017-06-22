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Главная » Мир » В Афганистане теракт: 20 человек погибли

В Афганистане теракт: 20 человек погибли

В Афганистане теракт: 20 человек погибли
Теракт в Афганистане / Фото: Reuters

Возле банка взорвался заминированный автомобиль

22.06.17 49
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В афганском городе Лашкаргах возле отделения банка взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей и представителей сил безопасности.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Представитель губернатора провинции заявил, что погибли по крайней мере 20 человек и ранены более 50 человек, включая представителей полиции и армии, гражданских лиц и сотрудников отделения банка New Kabul Bank, вблизи которого случилось нападение.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение.

Напомним, ранее в шиитской мечети Кабула при взрыве погибли шесть человек.

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