Польша изменила правила трудоустройства для украинцев

Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, предусматривающий новые правила принятия иностранцев на сезонную работу в Польше. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Polskie Radio.
Предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.
Согласно документу, кроме разрешения на работу, которое выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста.
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Предлагаемые положения предусматривают создание реестра труда иностранцев, который будет содержать информацию о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявления, которые будут составлены с целью внесения записи в реестр и информацию старосты об отсутствии возможности удовлетворения кадровых потребностей на местном рынке труда.
Законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев.
"Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этой задачи. Это позволит более эффективно обслуживать заинтересованных лиц уездными управлениями труда. Планируется, что платеж, указанный в распоряжении, будет небольшим и составит 30 злотых", - отмечается в обосновании к решению.
Согласно закону, заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей. Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев в течение следующих 12 месяцев.