Туск: Страны Евросоюза договорились продлить санкции против РФ

Страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил на своей странице в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.
"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за того, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - отметил он.
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Напомним, в июле истекает срок действия жестких, секторальных санкции, введенных Европейским союзом против России.