Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Лондон озабочен растущей милитаризацией России

Лондон озабочен растущей милитаризацией России

Лондон озабочен растущей милитаризацией России
Фото: ria.ru

Великобритания поддерживает продление и усиление санкций против РФ

22.06.17 48
000

Великобритания озабочена растущей милитаризацией России, а также тем, как разворачивается инициированная Кремлем гибридная война. Об этом на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым заявил постоянный секретарь Министерства обороны Великобритании Стивен Лавгроув, передает пресс-служба СНБО.

"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", – указал Турчинов, подчеркнув, что РФ ведет против Украины войну, "не только на поле боя, но и в энергетической, информационной, экономической и прочих сферах".

Лавгроув, в свою очередь, отметил, что его страна обеспокоена ростом милитаризации России, а также тем, "как разворачивается инициированная РФ гибридная война".

Стороны констатировали необходимость не только продления, но и усиления антироссийских санкций, а также обсудили возможности интенсификации сотрудничества между странами в сферах обороны и безопасности.

Лавгроув подчеркнул, что Лондон уважает территориальный суверенитет Украины и не признает аннексию Крыма.

"Украина – один из наших наиболее важных стратегических партнеров, мы готовы стоять рядом с вашей страной, помогая и сотрудничая с вами на всех уровнях", – подчеркнул он.

Напомним, страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Туск: Страны Евросоюза договорились продлить санкции против РФГрибаускайте хочет усиления санкций против РоссииСМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6016
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1937
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13924
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2681
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2628
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2448
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1562
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1830
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3076
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1885
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 4857 / 6162
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2004 / 8357
  3. В столичном метро погиб очередной зацепер 1522 / 1630
  4. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 1296 / 1515
  5. Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой 1049 / 1208
  6. Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет 1038 / 1158
  7. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 1034 / 1589
  8. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 966 / 1067
  9. Кучма: Прогресса в выполнении Минских соглашений до выборов в Германии и России ожидать не стоит 709 / 818
  10. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 680 / 3834
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 43 / 6162
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 19 / 8357
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 9 / 1589
  4. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 6 / 1937
  5. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 6 / 3936
  6. Официально: коты могут жить в киевских подвалах 6 / 644
  7. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 5 / 1515
  8. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 5 / 1067
  9. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 4 / 3834
  10. Грибаускайте хочет усиления санкций против России 4 / 387
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.