Лондон озабочен растущей милитаризацией России

Великобритания озабочена растущей милитаризацией России, а также тем, как разворачивается инициированная Кремлем гибридная война. Об этом на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым заявил постоянный секретарь Министерства обороны Великобритании Стивен Лавгроув, передает пресс-служба СНБО.

"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", – указал Турчинов, подчеркнув, что РФ ведет против Украины войну, "не только на поле боя, но и в энергетической, информационной, экономической и прочих сферах".

Лавгроув, в свою очередь, отметил, что его страна обеспокоена ростом милитаризации России, а также тем, "как разворачивается инициированная РФ гибридная война".

Стороны констатировали необходимость не только продления, но и усиления антироссийских санкций, а также обсудили возможности интенсификации сотрудничества между странами в сферах обороны и безопасности.

Лавгроув подчеркнул, что Лондон уважает территориальный суверенитет Украины и не признает аннексию Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Грибаускайте хочет усиления санкций против России

"Украина – один из наших наиболее важных стратегических партнеров, мы готовы стоять рядом с вашей страной, помогая и сотрудничая с вами на всех уровнях", – подчеркнул он.

Напомним, страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода