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Главная » Мир » Арабские страны озвучили Катару свои требования

Арабские страны озвучили Катару свои требования

Арабские страны озвучили Катару свои требования
Фото из открытых источников

На размышление дали 10 дней

23.06.17 41
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Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн выдвинули свои требования к Катару. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Всего в списке требований содержится 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном и выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии. В то же время Катару позволяют продолжать торговлю с Ираном.

Катар должен отказаться от выдачи гражданства подданным Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна и депортировать всех, кому уже предоставили гражданство. Натурализацию Катаром своих граждан арабские страны считают вмешательством во внутренние дела.

От Катара также потребовали выдачи всех лиц, разыскиваемых в этих странах по подозрению в терроризме, и предоставления детальной информации о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом. Катар должен разорвать все связи с организациями "Братья-мусульмане", "Хизбаллой", "Аль-Каидой" и "Исламской государством".

Катар должен также закрыть военную базу Турции на своей территории, закрыть телеканал "Аль-Джазира" и прекратить финансирование ряда других изданий.

Арабские страны требуют от Дохи компенсацию, однако ее точная сумма в документе не указана.

Для выполнения всех требований страны предоставили Катару 10 дней.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.

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