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Главная » Мир » Лучше поздно, чем никогда: в Германии отменили все послевоенные приговоры за гомосексуализм

Лучше поздно, чем никогда: в Германии отменили все послевоенные приговоры за гомосексуализм

Лучше поздно, чем никогда: в Германии отменили все послевоенные приговоры за гомосексуализм
Фото: 112.ua

Статья об уголовном преследовании гомосексуалов была принята ещё при кайзере, но особенно активно применялась нацистами

23.06.17 62
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Нижняя палата парламента Германии единогласно приняла закон, по которому будут реабилитированы все осужденные в послевоенное время гомосексуалы. Им будут выплачены компенсации.

Министр юстиции Германии Хайко Маас назвал это решение "запоздавшим актом восстановления справедливости", пишет DW.

Статья об уголовном наказании гомосексуалов была принята ещё при кайзере, но особенно активно применялась нацистами. Во времена Третьего Рейха по ней были отправлены в тюрьмы и концлагеря более 42 тысяч человек.

В ГДР её окончательно отменили в 1968 году. Годом позже она была смягчена и в Западной Германии, а окончательно статью убрали из германского уголовного кодекса только в 1994 году.

Согласно решению бундестага, пострадавшим - а их с 1949 года было около 64 тысяч - полагается выплата компенсации в три тысячи евро плюс 1500 евро за каждый начавшийся год заключения.

Сколько осужденных по этому закону ещё живы, неизвестно. Министерство юстиции Германии предполагает, что за компенсацией могут обратиться около 5 тысяч человек.

Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить бундесрат – представительство германских земель.

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