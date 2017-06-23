В России объявили войну Telegram

Роскомнадзор в открытом письме к основателю Telegram Павлу Дурову заявил о том, что мессенджер должен быть зарегистрирован в ближайшее время как "организатор распространения информации".

"В случае фактического отказа… Telegram в России должен быть заблокирован. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", заключает глава ведомства Александр Жаров в своем письме, которое опубликовано на сайте ведомства.

Кстати, сообщения о возможной блокировке Telegram в России появились еще в мае. До этого были заблокированы Zello, BlackBerry, Imo и LINE.

Telegram тогда официально отказался предоставлять властям или спецслужбам "хотя бы бит информации".

Напомним, Telegram был создан Павлом Дуровым чуть более трех лет назад. В данный момент насчитывается более 100 млн активных пользователей мессенджера. Из них российских только 6 млн.