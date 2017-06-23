В Госдуме предложили эксгумировать останки советских воинов в Польше и перевезти на родину

На рассмотрение Государственной думы РФ народный депутат Олег Нилов вынес предложение по эксгумации останков солдат офицеров Советской армии, погибших на территории Польши с целью их дальнейшего перезахоронения в России.

"Если они (власти Польши) не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдем возможность, где разместить эти кладбища", — цитируют Нилова российские СМИ.

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Отметим, польский Сейм принял поправки к закону о декоммунизации, согласно которым предполагается снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

Самое интересное, что закон, не коснется тех захоронений, которые находятся на кладбищах. Документ запрещает использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим" в топономике.

Напомним, в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши 26 апреля разобрали памятник воинам УПА.

Монумент был возведен 23 года назад. Как стало известно, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местной власти как "нелегально установленный".