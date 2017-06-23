Brexit: Работающие в Британии иностранцы смогут остаться там на прежних условиях

Начало хорошее... Однако есть еще много открытых вопросов

Ангела Меркель с одобрением восприняли предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о возможности остаться для работающих в Королевстве иностранцев.

Об этом сообщают европейские СМИ.

"Начало хорошее... Однако есть еще много открытых вопросов", - заявила канцлер Германии в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Она подчеркнула, что ее очень заботит вопрос гарантий безопасности для граждан ЕС, находящихся в Великобритании.

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В ходе переговоров будет также решаться вопрос о дальнейшем местопребывании ряда европейских институций, которые ныне находятся в Лондоне, в частности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейской банковской организации (EBA).

Германия уже предложила перенести офисы этих структур к себе - соответственно в Бонн и Франкфурт-на-Майне. Впрочем, сразу обе штаб-квартиры не могут быть расположены в одной стране.

Напомним, Brexit может не состояться, если Британия затянет переговоры.