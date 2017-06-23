Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Brexit: Работающие в Британии иностранцы смогут остаться там на прежних условиях

Brexit: Работающие в Британии иностранцы смогут остаться там на прежних условиях

Brexit: Работающие в Британии иностранцы смогут остаться там на прежних условиях
Фото из открытых источников

Начало хорошее... Однако есть еще много открытых вопросов

23.06.17 29
100

Ангела Меркель с одобрением восприняли предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о возможности остаться для работающих в Королевстве иностранцев.

Об этом сообщают европейские СМИ.

"Начало хорошее... Однако есть еще много открытых вопросов", - заявила канцлер Германии в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Она подчеркнула, что ее очень заботит вопрос гарантий безопасности для граждан ЕС, находящихся в Великобритании.

В ходе переговоров будет также решаться вопрос о дальнейшем местопребывании ряда европейских институций, которые ныне находятся в Лондоне, в частности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейской банковской организации (EBA).

Германия уже предложила перенести офисы этих структур к себе - соответственно в Бонн и Франкфурт-на-Майне. Впрочем, сразу обе штаб-квартиры не могут быть расположены в одной стране.

Напомним, Brexit может не состояться, если Британия затянет переговоры.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Лучше поздно, чем никогда: в Германии отменили все послевоенные приговоры за гомосексуализмСМИ: На русскоязычных сайтах можно купить пароли британских министров и пословЛондон озабочен растущей милитаризацией России

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6172
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 2181
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 14086
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2742
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2663
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2492
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1585
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1868
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3168
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1907
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 6596 / 7169
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2461 / 8805
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 2423 / 2592
  4. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 1582 / 1782
  5. В столичном метро погиб очередной зацепер 1540 / 1654
  6. Луценко сравнил Ирпень с Чикаго 1431 / 1713
  7. В центре Киева взорвали внедорожник 1396 / 1532
  8. Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров» 1206 / 1420
  9. Тука: Деоккупация Донбасса не означает полномасштабную войну 1200 / 1392
  10. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1161 / 1236
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 55 / 7169
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 25 / 8805
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 15 / 2592
  4. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 13 / 1297
  5. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 11 / 1324
  6. Луценко сравнил Ирпень с Чикаго 10 / 1713
  7. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 8 / 2181
  8. Официально: коты могут жить в киевских подвалах 7 / 708
  9. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 6 / 3986
  10. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 6 / 3960
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.