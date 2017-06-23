Принцессы из Арабских Эмиратов осуждены в Бельгии

Чтобы дать делу судебный ход, понадобилось девять лет

Восемь принцесс из Объединенных Арабских Эмиратов оказались на скамье подсудимых по обвинению в похищении людей и работорговле.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reutеrs.

Расследование началось еще в 2008 году, когда представительницы правящей династии аль-Нахайян, путешествуя по Бельгии со своей многочисленной свитой, остановились в лучшей гостинице Брюсселя под названием Conrad.

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Они прожили в апартаментах несколько недель. За это время сотрудники отеля неоднократно становились свидетелям бесправного, а порой и жестокого отношения принцесс к своему обслуживающему персоналу. Некоторые их наблюдения даже позволили заподозрить жен, сестер и дочерей шейхов в работорговле.

Чтобы дать делу судебный ход, понадобилось девять лет.

В итоге бельгийский уголовный суд признал принцесс виновными в торговле людьми и приговорил к пятнадцати месяцам условно и денежному штрафу в размере 165 тысяч евро.

Напомним, Памеле Андерсон титул графини присвоил псевдопринц Черногории и Македонии.