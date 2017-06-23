Дуров заявил о бестолковости идеи блокировки Telegram в России

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал угрозу Роскомнадзора заблокировать работу приложения в России за отказ администрации пройти процедуру официальной регистрации в РФ.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram... Когда Telegram будет заблокирован в России, переписка российских чиновников по рабочим и семейным делам перенаправится в WhatsApp/Viber и перейдет в "подконтрольные Америке" облака Apple iCloud/Google Drive", - считает Дуров.

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"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — удивляется Дуров.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре отметили, что время, отведенное на регистрацию Telegram, истекает.