Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов

В подборке Listverse — 9 редких мутаций, которые нашли отражение как в древнем фольклоре, так и в современных фэнтези

С чем у нас ассоциируется слово "человек"? Как правило, мы представляем одно и то же: существо с одной головой, двумя руками, двумя ногами, с пятью пальцами на каждой из конечностей. "Но существуют люди, которые не подходят под это описания, хоть и являются человеческими существами!" — пишет Алекс Рейнс, корреспондент онлайн-платформы Listverse.

В подборке Listverse — 9 редких мутаций, носители которых напоминают героев из комиксов, сказок и старинных мифов.

Анэнцефалия

Человек-Лягушка, персонаж из комиксов Marvel, который пытается бороться за справедливость

"Увидев новость о "младенце-лягушке", можно подумать, что это какой-то розыгрыш или обман", — пишет корреспондент Listverse. Однако единственное, что в этом случае не соответствует действительности, — заголовок, под которым выходит новость.

Анэнцефалия — редкий порок, возникающий вследствие нарушения формирования нервной трубки. Как правило, на третьей-четвёртой неделе беременности нервная трубка закрывается, формируются головной и спинной мозг. У деток с анэнцефалией нервная трубка закрылась не полностью, оставив мозг под воздействием амниотических жидкостей, вызывающих дегенерацию нервной ткани. У носителей анэнцефалии отсутствуют большие полушария головного мозга, кости свода черепа и мягких тканей, поэтому они рождаются слепыми, глухими и неспособными придти в сознание.

Эктродактилия

Ками-кири — японский мистический монстр с руками в форме ножниц, который незаметно пробирается в ванные комнаты и тайком срезает у мужчин и женщин пряди волос

Описывая носителей эктродактилии, Рейнс вынуждена вновь сравнивать внешние признаки мутации с животным миром: "Эктродактилия — более чем реальна, но чаще её называют "рачьей клешнёй", "клешнёй омара" или "страусовой лапой".

"Расколотые" кисти и ступни — результат мутации 10-й, 7-й, 3-й или 2-й хромосомы. На интеллект и продолжительность жизни носителя мутации эктродактилия не влияет.

Бородавчатая эпидермодисплазия

Энты — вымышленный древообразный народ, описанный во "Властелине Колец" Джона Толкина

"Несмотря на то, что бородавчатую эпидермодисплазию иногда называют "болезнью человека-дерева", это заболевание никак не связано с деревьями", — уверяет Рейнс. Редкое аутосомно-рецессивное заболевание развивается у эмбриона только в том случае, если от этого недуга страдают оба родителя. Около 10% проявления мутации наблюдаются у детей, которые родились в результате брака между кровными родственниками.

Иммунная система больного не способна противостоять вирусу папилломы человека. Поэтому на коже появляются поражённые участки. Они могут оставаться плоскими папулами светло-розового или фиолетового оттенков или объединяться в красновато-коричневые чешуйчатые бляшки. Папулы чаще всего встречаются на руках, ногах, лице и мочках ушей, а бляшки — на туловище, шее и конечностях. Когда болезнь развивается, количество наростов увеличивается, и туловище человека действительно начинает напоминать дерево.

Гипертрихоз

Мохнатые оборотни — существа популярные в славянской мифологии

Взглянув на страдающего от гипертрихоза, несложно догадаться, как появились мифы об оборотнях. "Хоть они и не воют на луну, волосы у них могут расти там, где этого меньше всего ожидаешь", — поясняет Рейнс. Заболевание гарантирует человеку волосяной покров не только на руках или ногах, но и по всему телу, кроме ладошек и ступней. Волосы могут быть мелкими, мягкими и бесцветными, как у младенцев, или жёсткими, длинными, пигментированными. Гипертрихоз чаще встречается у выходцев из Средиземноморья или Южной Азии.

Полимелия

Шива — индуистское божество, олицетворяющее разрушительное и созидательное начала. Его традиционно изображают с дополнительными верхними конечностями

"Возможно, время от времени нам не хватает дополнительных рук, однако те, кто действительно появился на свет с лишними конечностями, часто сожалеют об этом", — уверена Рейнс.

Полимелия — синдром лишних конечностей. Вспомогательные конечности, как их принято называть, часто не до конца сформированы, хотя у них есть свои кости и кровеносные сосуды. Лишняя конечность может расти из головы, грудной клетки, таза.

Полимелия может быть спровоцирована талидомидом или гормональными препаратами. Дополнительные конечности становятся заметны уже на третьей или четвёртой неделе эмбрионального развития. Ещё одна причина возникновения полимелии — неполное разделение близнецов.

Прогерия

Гномы — сказочные существа германо-скандинавского фольклора и многих литературных произведений

"Когда пожилые люди жалуются, что ещё вчера были детьми, их слова — метафора. Если же об этом говорят больные прогерией, с греческого "преждевременно состарившиеся", это следует воспринимать в буквальном смысле", — поясняет Рейнс. Прогерия — неизлечимая болезнь, которая даёт о себе знать, когда пациенту исполняется два года. В среднем они умирают от сердечных болезней в возрасте 14 лет. Прогерия вызывает у детей ускоренное старение, но не влияет на моторику и интеллект. У больных наблюдается характерный внешний вид: выпуклые глаза, маленькие подбородки и носы, постаревшая кожа.

Сиреномелия

Русалка — мифологическое существо в виде девушки с рыбьим хвостом

"Те, кто родился с "синдромом русалки", не вписываются в рыбный стереотип", — поясняет Рейнс, соглашаясь, что это заболевание люди часто ассоциируют с вымышленными морскими или речными существами. Ребёнок с сиреномелией рождается с одной нижней конечностью. "Синдром русалки" встречается чрезвычайно редко – было зафиксировано всего 300 случаев.

Считается, что спровоцировать такую аномалию способны как генетика, так и факторы окружающей среды. В некоторых случаях наблюдается только одна артерия, а две артерии, которые идут от аорты и поставляют кровь в "хвостовую" часть эмбриона, отсутствуют.

Согласно открытым источникам, перуанка Милагрос Серрон пережила операцию по разделению ног, и даже научилась танцевать.

Циклопия

В древнегреческой мифологии циклопы или циклопы — мифические одноглазые существа, состоящие на службе у верховного бога-олимпийца Зевса

"Многие из нас слышали о циклопах — из Одиссеи или других литературных произведений. Считается, что на первые описания этих монстров сочинителей вдохновило редкое человеческое заболевание, которое теперь названо в их честь", — пишет корреспондент Listverse. Циклопию диагностируют, когда человек рождается с одним центральным или двумя неразделёнными глазами. Зачастую у больного не будет носа, вместо этого появляется аналогичная структура чуть выше глаза. Циклопия — редкое заболевание с частотой один случай на 100 000.

Полицефалия

Змей Горыныч — многоголовый огнедышащий дракон, популярный герой народных сказок

Каково это — жить в одном теле с другим человеком? Люди с полицефалией, или двуглавием, точно знают, что это такое. Полицефалия — один из вариантов срастания сиамских близнецов. Будет ли у близнецов полицефалия, зависит от того, полностью ли они разделились и не слились ли позже. Как правило, они считаются двумя разными людьми, хотя обычно основные органы у них общие и каждый контролирует лишь часть конечностей.

"Полицефалы могут ходить, бегать и даже водить автомобиль", — поясняет Рейнс. Правда, иногда вторая голова паразитирует, не выполняя никаких функций. Но операция по её удалению в большинстве случаев приводит к фатальному исходу.

Алекс Рейнс признаётся: в 2016 году ей диагностировали редкий недуг. Материалом, посвящённым неизлечимым заболеваниям, корреспондент Listverse решила поддержать всех тех, кто, как и она, столкнулся с неизлечимой болезнью.

По материалам: Listverse

Перевод Анны Синящик