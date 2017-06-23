В Великобританию после Brexit придется въезжать по-новому

Великобритания введет новые правила въезда в страну после выхода из Европейского союза.
Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщают зарубежные СМИ.
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"Я думаю, что те, кто голосовал за выход Британии из ЕС, голосовали за то, что Британия вне ЕС смогла бы устанавливать собственные миграционные правила. И это то, чем мы намерены заняться", — заявила Мэй.
Напомним, ранее Мэй отмечала, что не будет заставлять граждан стран Евросоюза покидать территорию Британии после Brexit, а все спорные вопросы, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами.