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Главная » Мир » В Великобританию после Brexit придется въезжать по-новому

В Великобританию после Brexit придется въезжать по-новому

В Великобританию после Brexit придется въезжать по-новому
Иллюстративное фото

"И это то, чем мы намерены заняться!", — Мэй

23.06.17 301
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Великобритания введет новые правила въезда в страну после выхода из Европейского союза.

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщают зарубежные СМИ.

"Я думаю, что те, кто голосовал за выход Британии из ЕС, голосовали за то, что Британия вне ЕС смогла бы устанавливать собственные миграционные правила. И это то, чем мы намерены заняться", — заявила Мэй.

Напомним, ранее Мэй отмечала, что не будет заставлять граждан стран Евросоюза покидать территорию Британии после Brexit, а все спорные вопросы, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами.

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