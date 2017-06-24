Путин с Трампом могут встретиться уже в следующем месяце

Встреча может пройти на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии

Администрация президента США не исключает возможной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии в июле.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Все зависит от того, сможем ли мы работать с Россией над решением некоторых проблем и сотрудничать. Если мы найдем желание к этому, мы бы хотели это сделать", — пояснил Спайсер, имея в виду организацию встречи Трампа с Путиным.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает "нормальные" отношения с Москвой.

Напомним, саммит G20 состоится в Гамбурге 7–8 июля.