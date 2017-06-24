От удара током в турецком аквапарке погибли пятеро человек

Погибшим было по 12, 15, 17, 30 и 58 лет

Пять человек, в том числе три подростка, погибли в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mirror.

Первыми тремя жертвами стали дети, которые плавали в бассейне с металлическим ограждением. Среди них был сын владельца аквапарка. По информации газеты Milliyet, еще двух человек ударило током, когда они пытались спасти детей.

Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.

Отметим, что погибшим было по 12, 15, 17, 30 и 58 лет.

Сейчас полиция изучает место происшествия, чтобы установить причину гибели людей.

Напомним, офицер ВС Украины сгорел от удара током.