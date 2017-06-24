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Главная » Мир » Расследование вмешательства РФ в президентские выборы вредит США, - опрос

Расследование вмешательства РФ в президентские выборы вредит США, - опрос

Расследование вмешательства РФ в президентские выборы вредит США, - опрос
Иллюстративное фото

Конгресс перестал заниматься вопросами, которые важны именно для американцев

24.06.17 61
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Большинство граждан США считают, что расследование по поводу вмешательства России в американские выборы только вредит стране, хотя при этом они обеспокоены тем, что подобные контакты могли иметь место.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Hill.

"64% опрошенных заявили, что расследование по поводу возможных связей президента Дональда Трампа с Россией наносят ущерб Соединенным Штатам, хотя при этом 58% обеспокоены тем, что подобные контакты могли иметь место", - говорится в сообщении.

Данные социологов показывали в мае, что 75% граждан доверяют комиссии Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство российских хакеров в выборы в США. Однако ситуация менялась, когда людей спрашивали, насколько действительно важно это расследование. 73% заявили, что из-за "российских дел" Конгресс перестал заниматься вопросами, которые важны именно для них. Такого мнения придерживаются 81% сторонников Республиканской партии и 68% голосующих за Демократическую партию.

52% опрошенных заявили, что не верят в то, что Трамп сотрудничал с Россией в деле о вмешательстве в выборы, однако 54% считают, что к этому могли быть причастны некоторые люди из его команды. При этом 62% уверены, что очевидных доказательств связи нынешней администрации с кибератаками нет.

Напомним, крупнейшая в истории утечка информации произошла в США.

 

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